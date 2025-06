Borse di studio della Liuc da 4mila euro. Una mano all’Università per i neo genitori

Novità nel Programma NeoMamme & NeoPapà che la Liuc ha varato per futuri e neo genitori (fino ai 3 anni di età del bimbo). L’Ateneo mette a disposizione 6 borse di studio per sostenere i neogenitori nel percorso universitario. Previsto un contributo di 4mila euro per ciascun anno accademico frequentato. Domanda entro il 27 giugno. Il programma include la genitorialità derivante da affido e adozione, sempre fino ai 3 anni seguenti. Previsti: supporto di un tutor/mentor didattico, supporto psicologico e motivazionale attraverso il Servizio counseling & well-being dell’Università, possibilità di recupero per appelli d’esame in caso di malattia del figlio/a o altre cause certificate, tutor amministrativo per iscrizioni e istanze, percorso di placement personalizzato per il (re)ingresso nel mondo del lavoro. S.V.