Il rondò al posto dell’autovelox è pronto: "Abbiamo reso la provinciale sicura"

A Gambolò la rotatoria di via Lomellina, il tratto urbano della provinciale, è stata completata. Si attende solo il collaudo. Ma non mancano le polemiche. Soprattutto in relazione delle misure dello svincolo, considerate troppo ridotte per i mezzi pesanti. "Si deve capire che quel tratto di strada deve essere utilizzato anche dai pedoni – dice il sindaco Antonio Costantino – che arrivano dal lato della campagna e che deve fornire un accesso funzionale alla nuova isola ecologica. Non scordiamo che i nostri interventi hanno fatto in modo che, su un tratto considerato di alta incidentalità, gli incidenti siano stati azzerati". Il riferimento del sindaco è alle polemiche sia sul progetto che sull’uso dell’autovelox fisso che aveva elevato migliaia di multe in pochi mesi. "Il dato oggettivo – conclude Costantino – è che ora una delle strade più pericolose è diventata una delle più sicure".