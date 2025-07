Giovani laureati, avanti. La rettrice: il futuro siete voi

"Il futuro siete voi. Mantenete la rotta e guardate sempre avanti". La rettrice della Liuc, Anna Gervasoni, ha incoraggiato così i giovani laureati in festa, nella cerimonia di venerdì. "Siete ragazzi fortunati perché avete avuto la possibilità di studiare – ha proseguito –. E siete stati bravi perché vi siete applicati e avete raggiunto il vostro obiettivo. Non avrete problemi a trovare un lavoro adeguato alle vostre aspettative. I risultati del nostro placement sono tra i migliori in Italia". Nel pubblico i laureati triennali e magistrali. Sul palco chi si è distinto in modo particolare entrando nella Dean’s list dell’Università, titolo che la rettrice ha deciso di attribuire ai laureati magistrali che hanno concluso il percorso accademico con il massimo dei voti e la lode, con una media superiore a 29/30. "Non abbiate paura del futuro – sprona Gervasoni –. Il contesto attuale è complicato, ma il futuro siete voi. La stella polare è il simbolo della nostra Università, di cui voi fate parte. Vi unite ai nostri 16.929 laureati e 104 dottorati che si stanno distinguendo nelle imprese, nel settore bancario e finanziario, nelle società di consulenza, nelle libere professioni, nelle istituzioni e nell’accademia".

Sono 867 i laureati dell’Anno accademico 2023/2024 (659 in Economia e management, 203 in Ingegneria gestionale e 5 in Giurisprudenza), di cui 126 con lode. La rettrice li sostiene convintamente, certa del valore del capitale umano da trattenere nel Paese, per costruire una classe imprenditoriale e manageriale che possa guidarne la crescita: "Vi abbiano formato per essere leader. Avete una grande responsabilità. Fate le vostre esperienze. Se le fate all’estero, tornate in Italia: abbiamo bisogno di voi. Siamo fieri di voi". Sul palco, presentati da Bryan Ronzani (speaker di Radio 105), anche 9 giovani che hanno completato il percorso di dottorato (PhD Program in Management, Finance and Accounting) della Liuc, che consente di accedere sia alla carriera accademica sia a ruoli in azienda.

Silvia Vignati