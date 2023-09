Investito dal treno a Tradate: all’uomo è stato amputato il braccio sinistro

Tradate, 14 settembre 2023 – È ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di circolo di Varese l’uomo di 49 anni che ieri sera è stato urtato da un treno alla stazione di Tradate. Il quarantanovenne ha subìto un intervento chirurgico per l’amputazione del braccio sinistro.

L’incidente ha coinvolto il convoglio partito da Laveno Mombello e diretto a Milano Cadorna che stava per fermarsi alla banchina. Immediata è scattata la richiesta di intervento ai soccorsi, sul posto il personale sanitario, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, carabinieri e Polizia ferroviaria, per i rilievi del caso. La circolazione dei treni tra Malnate e Saronno era stata sospesa con la cancellazione di alcuni treni. Da chiarire le cause dell’incidente.