Urtato dal treno a Tradate, grave incidente: uomo resta intrappolato

Grave incidente alla stazione di Tradate, nella restata di ieri. Per cause accidentali un uomo di 40 anni è stato investito da un treno ed è rimasto gravemente ferito. A centrarlo il convoglio partito da Laveno Mombello e diretto a Milano Cadorn, che stava per fermarsi alla banchina intorno alle 21 e che non si è arrestato in tempo. Immediata è scattata la richiesta di intervento ai soccorsi, sulla banchina della stazione è arrivato il personale sanitario, accompagnato dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine per i rilievi del caso. Il quarantenne, finito sotto il treno, è stato estratto dai vigili del fuoco da sotto il pianale della carrozza. Nell’urto, pur avvenuto a bassa velocità, il quarantenne ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Al momento le sue condizioni appaiono critiche.

Trenord, nel frattempo, ha comunicato la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Malnate e Saronno. Questo per tutto il tempo necessario a concludere i rilievi dopo i soccorsi.R.F.