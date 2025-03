Somma Lombardo, l’operaio che ristruttura casa fa troppo rumore: spacciatore minaccia di sparargli e torna in carcere

Somma Lombardo (Varese), 11 marzo 2025 – I carabinieri di Somma Lombardo hanno arrestato un pregiudicato trentenne che era sottoposto all'affidamento in prova al servizio sociale. L'uomo ha perso il beneficio di cui godeva a causa delle sue intemperanze. Nei giorni scorsi, infastidito dai rumori provenienti dai lavori di ristrutturazione della casa del vicino, aveva minacciato un operaio con una pistola, poi rivelatasi ad aria compressa. L'immediato intervento dei carabinieri, allertati da una telefona pervenuta al 112, ha confermato la genuinità della segnalazione. In casa, i militari hanno rinvenuto la pistola a piombini, priva di tappo rosso, che era stata nascosta in un mobile.

Il sequestro

Inoltre, nel corso della perquisizione sono stati anche rinvenuti 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un kit per la coltivazione di marijuana. Per la gravità dei fatti accertati, che al trentenne sono valsi anche una denuncia per minaccia aggravata, il Tribunale di Sorveglianza di Varese ha sospeso il beneficio della misura alternativa che gli era stata concessa e la Procura bustocca di conseguenza ha emesso un provvedimento di carcerazione. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio, dove dovrà scontare il residuo della pena a cui è stato condannato.