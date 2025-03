In bici per le strade di Somma Lombardo a consegnare la cocaina: 56enne disoccupato finisce in carcere

Somma Lombardo (Varese), 7 marzo 2025 – I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Gallarate in collaborazione con quelli della stazione di Somma Lombardo hanno aggiunto un altro tassello al mosaico realizzato nel contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso della consueta attività di monitoraggio, hanno proceduto al fermo di un 56enne italiano che si aggirava in bicicletta per le vie del centro cittadino. L'uomo, sorpreso con una modica quantità di stupefacente, ha cercato di ostentare calma e sicurezza giustificando il possesso per uso personale.

Nervosismo sospetto

La sua agitazione però non è passata inosservata ai carabinieri, che hanno subito approfondito il controllo. Il riscontro ottenuto dalla perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti. In casa è stata rinvenuta un'ingente quantità di stupefacenti: oltre 250 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi confezionate e termosaldate, 20 grammi di hashish misto a cocaina, un bilancino e materiale per il confezionamento.

La perquisizione

La conferma del fiorente giro d'affari è arrivata quando i militari hanno sequestrato circa 10.500 euro in contanti, una somma difficilmente giustificabile da parte di un disoccupato. Per l'uomo sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere dove nei prossimi giorni verrà sottoposto all'interrogatorio di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio. Sono in corso ulteriori indagini per accertare il coinvolgimento di altri persone nell'attività illecita.