Somma Lombardo, dramma alla festa di fine anno: malore fatale per una studentessa, muore a 18 anni

Somma Lombardo (Varese) – Si stava esibendo in un karaoke improvvisato quando si è accasciata a terra, colpita da un malore: quando la 18enne è arrivata all'ospedale di Legnano è sembrato subito chiaro non ci sarebbe stato purtroppo nulla da fare, perché tutti i tentativi di rianimarla dopo l'arresto cardiaco sono infine risultati vani.

Il tragico episodio ha avuto come teatro il parco Europa di via Croce della Pietra a Somma Lombardo, nel Varesotto, dove i ragazzi del vicino Centro di formazione professionale si erano ritrovati per la festa di fine anno. Quando la giovane studentessa si è accasciata al suolo, i presenti l'hanno immediatamente soccorsa facendo anche ricorso al defibrillatore del vicino istituto scolastico.

Sul posto è poi giunto l'elisoccorso di Bergamo con l'ambulanza della Croce rossa di Gallarate e la giovane è stata trasportata all'ospedale di Legnano, ma è stato subito evidente che non ci sarebbe stato nulla da fare. A quanto pare la giovane aveva problemi di salute pregressi.