Barca affondata nel lago Maggiore, parla lo skipper: “Non sapevo fossero spie, per me erano turisti canadesi”

Lisanza – Claudio Carminati ha negato legami e contatti con i servizi segreti, italiani o esteri. Ha spiegato ai magistrati di essere stato avvicinato a Sesto Calende, prima della gita sul lago Maggiore finita in tragedia, da un uomo già incontrato l’anno scorso che "si è qualificato come carabiniere" e ha chiesto la sua disponibilità ad accompagnare un gruppo di persone con la sua barca “Good...uria” per una mini-crociera domenicale, con pranzo sull’Isola dei Pescatori. Quell’uomo, che in realtà faceva parte dell’intelligence, salito a bordo con altri 20 007 italiani e israeliani, "aveva parlato di una delegazione di stranieri provenienti dal Canada". Una circostanza che non ha destato lo stupore di Carminati: quella zona del Varesotto è frequentata, per turismo o per lavoro, per la presenza di colossi come Leonardo o Whirlpool e del Centro di ricerca europeo di Ispra, da persone provenienti da tutto il mondo.

"Durante la gita parlavano in inglese, mi hanno rivolto la parola solo in poche occasioni", ha spiegato Carminati, che si guadagnava da vivere grazie al turismo lacustre. Lo skipper 60enne (indagato per omicidio e naufragio colposi) ha parlato per la prima volta ai magistrati dopo la tragedia del 28 maggio, quando la “Good...uria“, sorpresa dalla tempesta, si è rovesciata e nel naufragio sono morti Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, il pensionato del Mossad Erez Shimoni e la moglie di Carminati, la russa Anya Bozhkova. Affermazioni rese durante l’interrogatorio davanti alla gip Piera Bossi seguito al provvedimento della Procura di Busto Arsizio che aveva disposto nei suoi confronti divieto di espatrio e obbligo di firma.

Una misura motivata da un “passo falso": la richiesta del passaporto, a suo dire per andare in Russia a fare visita alla figlia della moglie, che vive a Rostov sul Don, non lontano dal confine con l’Ucraina. Una richiesta in Questura che ha fatto scattare l’alert su quel "pericolo di fuga" alla base della misura, poi resa più lieve (divieto di espatrio ma obbligo di firma solo due volte alla settimana) dopo la rinuncia di Carminati al passaporto. Lui ripete di aver "perso tutto", di essere rimasto senza soldi e senza casa, visto che viveva con la moglie, ex badante, sulla barca affondata. In questo momento lo stanno aiutando economicamente gli amici, che hanno offerto anche una sistemazione provvisoria.

Tra le contestazioni a carico del comandante quella di aver viaggiato in condizioni di sovraccarico, con 23 persone a bordo di una barca omologata per 15. I giubbotti di salvataggio, quindi, non erano sufficienti. "In 15 anni di navigazione nessuno mi ha mai fermato per controllare che tutto fosse in regola", ha spiegato. Gli incontri di lavoro e le attività congiunte fra 007 italiani e colleghi del Mossad si sarebbero tenute nei giorni che hanno preceduto la gita, un momento di relax per festeggiare il compleanno di uno di loro e il buon esito della missione. Il motivo della loro presenza nel Varesotto resta un mistero. E forse, visti gli interessi in gioco, lo rimarrà per sempre.