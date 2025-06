Acque pulite ed ecosistema: "Avanti così"

GAVIRATE (Varese)Si è svolta a Gavirate la “Giornata sul risanamento del lago di Varese” che ha fatto il punto sui progressi per la tutela dell’ecosistema lacustre e sugli investimenti che stanno portando il Lago di Varese verso un ambiente sano e rigenerato. In concomitanza si è svolta la Run for Lake Varese, corsa podistica non competitiva lungo l’anello intorno al lago. Il punto: Regione Lombardia ha destinato 17 milioni di euro a questo progetto di risanamento, attraverso l’Accordo quadro di sviluppo territoriale (Aqst), confermandolo come uno strumento efficace per la tutela ambientale. La qualità delle acque del Lago di Varese mostra un continuo miglioramento, con una notevole diminuzione del fosforo, passato da 114 a 49 microgrammi per litro tra il 2019 e il 2024.

In aggiunta ci sono i numerosi interventi alle fognature hanno contribuito a ridurre l’inquinamento, e ulteriori opere sono già in programma, inoltre tutti e cinque i punti monitorati per la balneabilità del lago sono risultati conformi e di eccellente qualità, garantendo la sicurezza grazie a controlli costanti. L’accordo (Aqst) è stato prolungato fino a dicembre 2026, assicurando la continuità delle azioni e dei finanziamenti. Le future attività includono il potenziamento delle fognature e dei depuratori, la salvaguardia della natura con progetti dedicati alla biodiversità, l’introduzione della navigazione elettrica, la riattivazione dell’incubatoio ittico e la riqualificazione delle sponde. Ha detto ieri il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana: "La collaborazione con cui abbiamo operato ha dimostrato la concretezza del nostro modo di fare politica. Grazie a questa sinergia e a investimenti mirati, siamo riusciti a raggiungere gli ambiziosi traguardi prefissati".

Rosella Formenti