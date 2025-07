Oratorio sempre aperto, un’ àncora di salvataggio

Sono una vera e propria "ancora di salvataggio" per le famiglie nei mesi delle vacanze da giugno a settembre, gli oratori, i centri estivi comunali e i campus che promuovono una grande varietà di attività per bambini e ragazzi. I genitori lavorano, nella maggior parte dei casi anche i nonni non sono ancora pensionati e dunque chiuse le scuole il problema da risolvere per mamme e papà è non lasciare i figli soli a casa. A rispondere alle loro esigenze sono appunto le iniziative promosse dalle parrocchie, dalle amministrazioni comunali e dalle associazioni del terzo settore, nel varesotto sono davvero moltissime le proposte.

A Varese le comunità pastorali propongono l’oratorio estivo, mentre teatro, musica, danza e laboratori creativi sono nel programma dell’Art Music Camp alla scuola dello spettacolo di Varese, in programma dal 7 luglio all’8 agosto e dal 25 agosto al 5 settembre, per i bambini dai 6 ai 12 anni. Sempre a Varese alla fascia d’età dai 5 ai 16 anni sono rivolte le attività ludiche e sportive dei campi estivi del Cus Insubria. Anche la Croce rossa varesina si rivolge ai più giovani, dai 14 ai 17 anni, con il campus CRI Pass, con attività dinamiche, laboratori, momenti di confronto per conoscerne i valori. Ci si immerge nella natura della Palude Brabbia con il campus estivo "Giovani Guardiaparco", dai 9 ai 13 anni, organizzato dalla Lipu. Ma sono davvero tante le iniziative che danno risposte alle esigenze dei genitori, nei comuni più piccoli come nelle città più grandi.

A Busto Arsizio il Comune ha organizzato i centri estivi per i bambini dai 3 ai 6 anni negli asili comunali, sono 237 quelli iscritti, (i costi si basano sulle fasce Isee), mentre oltre 3000 sono i ragazzi che stanno frequentando gli oratori, a loro vanno aggiunti quelli che partecipano alle iniziative proposte da associazioni, società sportive e cooperative, oltre 1000. Vietato davvero annoiarsi e soprattutto niente lunghe ore davanti al computer ma tanto tempo da trascorrere in gruppo tra giochi, sport, gite e nuotate in piscina. In città per la maggior parte delle famiglie il riferimento è l’oratorio, oltre 3000 gli iscritti, dai 6 ai 14 anni, nel servizio impegnati preti, suore e animatori (il costo settimanale varia da parrocchia).

All’oratorio estivo della parrocchia di San Giovanni Battista, in centro città, sono 400 gli iscritti, 100 i giovani animatori. Da sottolineare un aspetto importante, grazie alla collaborazione con Aias sono stati accolti in cinque oratori anche ragazzi con autismo. Fino all’11 luglio prosegue il campus dedicato al volley proposto dalla società Uyba mentre ieri ha preso il via il campus estivo del Pime presso la casa bustese del Pontifico istituto missioni estere, rivolto alla fascia d’età dai 6 ai 13 anni, sono 6 settimane di attività con educatori (escluso il mese di agosto) fino al 5 settembre.

