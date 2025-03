Si oppone al ricovero e picchia l’infermiere del Pronto soccorso

Ancora un’aggressione agli operatori del Pronto soccorso nella notte tra martedì e ieri all’ospedale di Circolo di Varese. Arrestato un sessantenne – invalido e con gravi patologie – per aver colpito con pugni al torace un infermiere, provocandogli ferite guaribili in tre giorni. Il sessantenne residente a Bisuschio è arrivato al presidio varesino accompagnato in ambulanza, dopo essere stato soccorso per un malore in casa, ed è stato preso in carico con una trentina di minuti d’attesa, quindi in seguito alla valutazione delle sue condizione gli è stata comunicata la necessità del ricovero.

A questo punto il paziente si è opposto e ne è nata una discussione durante la quale ha sferrato dei colpi contro l’infermiere. Di fronte al comportamento violento del paziente è subito partita la chiamata alla polizia di Stato. Gli agenti arrivati in pochi minuti hanno fatto scattare l’arresto in flagranza di reato come previsto dalla norma recentemente introdotta che aggrava le pene per le aggressioni con lesioni ai danni del personale medico. Ieri mattina si è svolta l’udienza di convalida. Il pubblico ministero ha chiesto che l’uomo restasse in arresto; mentre la difesa ha contestato la possibilità stessa di configurare il reato di lesioni, sottolineando la condizione di disabilità del sessantenne. Il giudice ha deciso per la convalida dell’arresto, l’uomo è stato rimesso in libertà in attesa del processo.

R.F.