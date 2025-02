Salute, disturbi e stile di vita. Parlano gli esperti

Il Comune patrocina la seconda edizione del ciclo di incontri gratuiti La salute in un talk, con gli specialisti di Humanitas Mater Domini e dei Centri medici Humanitas Medical Care. I clinici ci spiegheranno come migliorare il benessere attraverso gli stili di vita e dando un nome ai disturbi che possono affliggerci ogni giorno. ter Domini. I cinque incontri saranno tutti di giovedì, dalle 20.30 alle 21.30; i primi quattro si svolgeranno in biblioteca (piazza Castegnate 2), l’ultimo all’Istituto universitario Carolina Albasio, in via Pomini 13. Si inizia il 20 marzo con Strizza l’occhio alla cataratta: come fare, lo illustrerà Ettore Destro, responsabile Oculistica.

Il 10 aprile, Rigonfiamenti del collo e neoplasie dell’orofaringe: i segnali da non sottovalutare e le cure, con Giuseppe Mercante, otorinolaringoiatra. Il 15 maggio La salute della mano: sintomi, patologie e cure, con Mauro Modesti (capo sezione di Ortopedia e Traumatologia) insieme agli specialisti di ortopedia Cristina Bonora e Alessandro Fagetti. Il 16 ottobre La diagnosi del tumore al seno: dalla prevenzione ai percorsi di cura, con Carmine Fantò, Capo Sezione Diagnostica Senologica. L’ultimo appuntamento sarà il 13 novembre e avrà per tema: Endoscopia ed intelligenza artificiale. Novità sulla preparazione per la colonscopia e sulla diagnosi precoce, con Benedetto Mangiavillano, responsabile del Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva. S.V.