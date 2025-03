Rivoluzione green in centro: via alle piantumazioni

Con l’arrivo della primavera al via i lavori per la riqualificazione del verde urbano in centro città dove spariranno i vasoni e saranno messe a dimora nuove piante. Il primo cantiere è stato aperto ieri mattina, in piazza Libertà, dove sono previsti dodici alberi per creare un’area ombrosa ai margini della piazza. Gli alberi saranno piantati in stalli a raso, altre piantumazioni sono previste in via Manzoni, piazza Ponti, Largo Camussi.

La riqualificazione verde fa parte del progetto denominato “Salotto green & smart”, finanziato con i fondi di un bando regionale (complessivamente 400mila euro, metà dei quali per il verde urbano), l’obiettivo, spiega l’assessore al Commercio e vicesindaco Rocco Longobardi: "È di arricchire il verde pubblico e migliorare la qualità ambientale del nostro centro storico". Poi toccherà alle altre zone del centro, continua: "Le successive aree interessate dagli interventi comprenderanno piazza Ponti, via Manzoni e largo Camussi".

Si tratta, fa rilevare ancora Longobardi: "di un passo significativo verso la creazione di un ambiente urbano più accogliente e sostenibile, in linea con gli obiettivi del Distretto urbano del commercio (Duc) di Gallarate, che mira a valorizzare il territorio attraverso iniziative innovative e attente all’ambiente". I lavori termineranno entro la fine di maggio 2025. Conclude il vicesindaco: "Siamo consapevoli che tali interventi potrebbero causare disagi temporanei ai cittadini e ai commercianti locali, per i quali ci scusiamo anticipatamente. Assicuriamo che faremo il possibile per ridurre al minimo l’impatto dei lavori sulle attività".

Nei mesi scorsi il progetto è stato criticato dal Comitato Salviamo gli Alberi di Gallarate secondo il quale la città "non ha bisogno di “salotti green” con qualche albero costretto in pochi centimetri quadrati nel centro storico, la zona cittadina meno adatta in assoluto a nuove piantumazioni. Gallarate ha bisogno che in ogni strada e in ogni quartiere nessuno sviluppo urbano possa essere immaginato senza creare e riservare spazi adeguati agli alberi e al verde".

Ros. Fo.