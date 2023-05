Calcio, violenta rissa in tribuna alla partita di seconda categoria fra Gorla e Lainatese

Gorla Minore (Varese), 16 maggio 2023 - Rissa sugli spalti di seconda categoria nella sfida playoff fra Gorla e Lainatese. Succede domenica davanti a famiglie e bambini intenti a godersi quella che doveva essere solo una giornata di sport e che si è invece trasformata in un ring fra pugni, cinghiate e aste delle bandiere usate come oggetti contundenti per colpire gli avversari.

A partire verso gli avversari sono stati alcuni ragazzini di Lainate che hanno cercato il contatto fisico. Da lì in avanti la rissa sugli spalti che ha indispettito non poco i presenti. La gara è stata sospesa anche per una decina di minuti.

Il tutto mentre a Varese domenica decine di ultras napoletani stavano arrivando nella città giardino per vendicarsi di una aggressione avvenuta durante i festeggiamenti. Oggi i 27 tifosi del Napoli identificati, appartenenti ai gruppi ultras Fedayn e Secco Vive, fermati dalla Polizia di Stato a Varese, stanno rientrando in Campania. Per loro è stata avviata l’istruttoria per il Daspo.

Le indagini della Digos di Varese mirano ora a identificare gli oltre 100 (forse 150) tifosi (giunti a bordo di 30 mezzi) che si erano resi protagonisti di uno scontro con la Polizia di Stato che ha fermato il corteo ultras nei pressi dello svincolo autostradale SS707.