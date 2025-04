Riserve naturali 77mila euro dalla Regione

La Regione ha stanziato 77mila euro per finanziare due progetti nelle riserve naturali della provincia di Varese, nell’ambito del piano che prevede un investimento complessivo di 1,75 milioni per 47 riserve naturali. I fondi saranno utilizzati per interventi mirati alla conservazione della biodiversità, al recupero del paesaggio naturale e rurale e per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture nelle riserve naturali.

"Esprimiamo il nostro apprezzamento per l’impegno concreto dell’assessore regionale Gianluca Comazzi (nella foto) nei confronti delle riserve naturali della nostra provincia", dichiarano i consiglieri regionali di FdI Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi – Questi finanziamenti sono una risorsa fondamentale per garantire la protezione delle nostre aree naturali, che rappresentano un’importante ricchezza ecologica e costituiscono anche un patrimonio da tutelare per le generazioni future". Gli interventi finanziati permetteranno agli enti gestori delle riserve naturali di Varese d’intraprendere azioni specifiche per preservare la biodiversità e migliorare la qualità degli ambienti naturali, fondamentali per il benessere ecologico e la qualità della vita della comunità locale.

"Le riserve naturali della nostra provincia sono un elemento distintivo e irrinunciabile – aggiungono Dell’Erba e Zocchi – Questa iniziativa rappresenta un passo importante per rafforzare la protezione ambientale a Varese. Il nostro obiettivo è continuare a investire in queste aree, per garantire che siano sempre più accessibili e valorizzate sia per i cittadini sia per i visitatori, promuovendo la conoscenza e il rispetto per l’ambiente". Per la palude Brabbia sono stati destinati 49mila euro, 28mila per il Lago di Biandronno.

R.V.