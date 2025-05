Il futuro di Confindustria . Galdabini cala il poker per la vicepresidenza

Michela Conterno, Luca Giovanni Donelli, Eleonora Giorgia Munari e Chiara Radrizzani: sono i quattro nomi che il presidente designato di Confindustria Varese Luigi Galdabini ha proposto alla carica di vicepresidenti per affiancarlo nel suo mandato durante il quadriennio 2025-2028. Una rosa di candidati che il consiglio generale dell’associazione datoriale ha approvato a larga maggioranza. Ora la loro candidatura alla vicepresidenza verrà sottoposta, insieme a quella di Galdabini come presidente, al voto elettivo dell’assemblea generale di Confindustria Varese che si terrà lunedì 19 maggio a Volandia.

"Una squadra giovane; preparata; variegata a livello di espressione di settori; rappresentativa, con le loro aziende, di un nuovo modo di fare impresa; dalla forte esperienza internazionale; in grado di dare continuità ai progetti di #Varese2050; dalle idee chiare su cosa dovrà essere Mill; dalla grande voglia di fare e di mettersi in gioco con generosità e senso del dovere; dalla lucida visione sul futuro", così l’ha definita nella sua relazione di presentazione al consiglio generale il presidente designato Luigi Galdabini. Entrando nel dettaglio dei profili emerge come i quattro candidati designati abbiano tutti un’età compresa tra 40 e 50 anni.

Michela Conterno (classe 1975) è amministratore delegato della Lati di Vedano Olona, attuale presidente del Gruppo merceologico Gomma e Materie Plastiche e consigliera del cda dell’Università Liuc. Luca Giovanni Donelli, classe 1982, è consigliere delegato della Donelli Alexo Srl di Ferno, attuale vicepresidente di Confindustria Varese, past president del Lombardy Energy Cleantech Cluster e consigliere di Animp - Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale. Eleonora Giorgia Munari (classe 1985) è direttore marketing e componente del comitato di pianificazione strategica de La Termoplastic Fbm Srl di Arsago Seprio. Attuale vicepresidente di Confindustria Varese e presidente di Servizi Confindustria Varese Srl, ha presieduto il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese dal 2019 al 2022. Chiara Radrizzani (classe 1976), consigliera del cda della Adr Spa di Uboldo, è componente del consiglio generale di Federmeccanica.