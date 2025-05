Nuovo ospedale unico: "Vi spieghiamo perché un grande bluff"

Una nuova iniziativa organizzata dal centrosinistra di Gallarate (Pd, Lista Silvestrini, Città è Vita) e dalla lista civica Obiettivo comune Gallarate per informare i cittadini sul progetto dell’ospedale unico di Busto Arsizio- Gallarate definito “il grande bluff”. Pronto il volantino che sarà distribuito sabato nell’area del mercato quindi la mattina dell’11 maggio in piazza Libertà, poi il 18 maggio ad Arnate e il 25 a Crenna. "Il Grande Ospedale della Malpensa – spiegano i promotori – si è ormai rivelato per quello che è: un progetto non sostenibile in termini di posti letto, di superficie disponibile, di viabilità e di sostenibilità ambientale. Nel prossimo futuro Gallarate non avrà un’adeguata risposta sanitaria territoriale".

Quindi per gli organizzatori: "È giunto il momento di andare in piazza a raccontare quello che i cittadini devono sapere". Spiega Giovanni Pignataro (Pd): "Parliamo di un taglio di 443 posti letto, noi vogliamo informare a partire soprattutto da due documenti: lo studio di fattibilità per il nuovo ospedale e lo studio di Arexpo sul futuro dell’area oggi occupata dall’ospedale di Gallarate".

Ros. Fo.