L’omaggio degli studenti a Matteotti

Rende omaggio a Giacomo Matteotti il sedicesimo Festival della Filosofia dei Giovani e Giovanissimi Pensatori, promosso dal Centro internazionale insubrico dell’Università dell’Insubria, diretto da Fabio Minazzi e coordinato da Stefania Barile. L’evento si articola in tre momenti principali: due appuntamenti nell’aula magna Granero Porati a Bizzozero, in programma sabato 10 e martedì 13 maggio, e la conclusione mercoledì 14 maggio nell’Auditorium comunale di Rescaldina. Il festival rappresenta il culmine di un intenso percorso didattico, che ha visto gli studenti impegnati da ottobre a marzo in attività formative in ambito storico e nella realizzazione di progetti creativi.

Gli alunni delle scuole secondarie hanno partecipato al concorso cinematografico "Giacomo Matteotti: una vita per la democrazia", ideato da Giovanna Brebbia, realizzando cortometraggi che ripercorrono la vita e l’opera del politico, esplorandone il pensiero e l’eredità.

I bambini delle scuole primarie, guidati dal progetto “Filosofare con i bambini” curato da Graziella Segat, hanno riflettuto sull’importanza della relazione di rispetto con l’altro, individuando in questo valore il fondamento di una società autenticamente democratica. I giovanissimi dell’Istituto comprensivo Manzoni di Rescalda, coinvolti nel progetto “Radio Navigators” curato da Francesca Sgambelluri, hanno esplorato la figura di Matteotti attraverso un originale viaggio nello spazio-tempo con la radio come medium.

L.C.