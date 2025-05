Studenti protagonisti con Frammenti di pace

Si intitola Frammenti di pace lo spettacolo in scena oggi alle 20.30 al Teatro di via Dante. Sul palcoscenico gli studenti della rete CreativArti, progetto nato dalla collaborazione tra tre Istituti comprensivi della provincia di Varese. Protagonisti saranno gli allievi dell’Istituto Manzoni di Castellanza e degli Istituti Bertacchi e Tommaseo di Busto Arsizio. La rappresentazione fonde musica, canto e teatro. "CreativArti è stata costituita per valorizzare le competenze artistiche degli studenti, permettendo a ogni Istituto di partecipare e al tempo stesso di condividere i saperi. S.V.