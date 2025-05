Il maestro Romano racconta tutto l’impegno che ha mosso l’organizzazione dell’evento

Dietro la giornata sportiva della nostra scuola c’è stato l’instancabile impegno del maestro di educazione fisica, Romano Cavallari. Con grande passione per lo sport, il maestro ha curato ogni aspetto dell’organizzazione dell’evento.

"Ho pensato a giochi che fossero adatti a tutte le classi, dalla prima alla quinta elementare", ha raccontato Cavallari. Per prepararsi al meglio, nelle settimane precedenti, il maestro ha utilizzato le ore di educazione fisica per allenare i bambini. Gli alunni sono stati divisi in due gruppi per le esercitazioni e, inizialmente, non è stato facile adattarsi a tutte le attività proposte.

"I giochi non erano semplici, tutt’altro,- ha spiegato il maestro. -Ma con l’impegno e la pratica, i bambini hanno imparato a superarli". Ad esempio, in Palla Bomba all’inizio molti avevano difficoltà a non toccare l’enorme pallone con le mani, mentre in Non lasciare impronte alcuni non riuscivano a coordinarsi per spostare i tappeti senza confondersi.

"Allenandosi ho visto che tutte le classi hanno messo tanto impegno in campo" ha dichiarato il maestro Romano, soddisfatto dei progressi raggiunti dai suoi alunni. Non si trattava solo di divertirsi: la giornata sportiva è stata pensata per trasmettere valori importanti come la collaborazione, il rispetto delle regole e degli avversari.