Era sul traghetto per Laveno: scoperto ricercato. Su di lui mandato di arresto europeo per omicidio

Laveno (Varese), 26 ottobre 2024 – Controllato su un traghetto sul lago Maggiore mentre da Verbania Intra era diretto verso Laveno (Varese): sull’uomo pendeva mandato di arresto europeo, accusato di tentato omicidio premeditato. La polizia di Verbania ha arrestato l’uomo di nazionalità turca. Secondo quanto ricostruito nel 2023, in Turchia, l'uomo avrebbe istigato la moglie a uccidere l'uomo con il quale lo aveva tradito. L'amante riuscì però a sopravvivere, nonostante i colpi esplosi dalla donna nel corso di un agguato in un hotel.

Gli accertamenti, condotti in collaborazione con la direzione centrale della polizia criminale, servizio di cooperazione internazionale, hanno consentito di verificare che il soggetto era gravato da una richiesta di arresto ai fini estradizionali emessa in Turchia. L'uomo è stato portato in carcere a Verbania. Deve scontare 30 anni di reclusione.