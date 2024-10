Territorio setacciato dai carabinieri. Tra gli arrestati un ricercato straniero

Un quarantunenne, ricercato in Albania, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Tirana per i reati di "Disturbo dell’ordine e della quiete pubblica" e "Ricatto a causa di dovere", commessi in Albania tra febbraio e marzo 2024. Attualmente si trova agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Questo arresto si inserisce in una serie di operazioni condotte dai carabinieri della Compagnia di Legnano.

Sempre a Cerro Maggiore, i militari hanno fermato un cinquantenne pregiudicato, che aveva violato gli arresti domiciliari ai quali era sottoposto per guida in stato di ebbrezza (3 mesi) e lesioni aggravate (4 mesi). L’uomo è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio. Un ulteriore episodio ha visto coinvolto un quarantatreenne di San Vittore Olona, già noto alle forze dell’ordine, che aveva ripetutamente violato gli arresti domiciliari. Stava scontando una pena per resistenza a pubblico ufficiale, reato commesso l’11 settembre scorso a Castellanza, in occasione di un intervento degli agenti del commissariato di Busto Arsizio. Anche lui è stato condotto nel carcere di Busto Arsizio.

Un diciannovenne ucraino è stato invece denunciato dopo essere stato trovato con un coltello all’ingresso del Luna Park di Legnano. Il giovane, residente a Busto Arsizio, è stato anche segnalato per violazione delle normative sull’immigrazione. Il giovane si è presentato all’ingresso del Parco divertimenti, dove è stato sottoposto ai consueti controlli di sicurezza. Gli addetti ai varchi hanno trovato un coltello all’interno del borsello che portava a tracolla. Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia Locale, che ha preso in consegna il ragazzo, conducendolo al Comando di corso Magenta in stato di fermo giudiziario. Il fotosegnalamento ha rivelato che il giovane era sprovvisto di un permesso di soggiorno valido. Gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’arma e lo hanno deferito all’Autorità giudiziaria.

Ch.S.