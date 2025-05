Raduno dell’estrema destra. I democratici alzano il muro: "Odio e razzismo inaccettabili"

Il Partito Democratico si schiera contro il “Remigration summit“ organizzato dall’estrema destra, che vede tra i promotori Martin Sellner, austriaco, leader del Movimento Identitario Austriaco, secondo il quale in Europa sarebbe in atto un piano di "sostituzione etnica" attraverso le immigrazioni di massa. A Busto Arsizio il Pd è pronto a scendere in piazza e a manifestare contro l’annunciato vertice sulle remigrazioni che potrebbe tenersi il prossimo 17 maggio a Busto Arsizio anziché a Milano. "Stiamo verificando attraverso i canali istituzionali se la manifestazione di estrema destra risulti già programmata in provincia di Varese – afferma il segretario cittadino e consigliere comunale Paolo Pedotti –. Non è accettabile che Busto Arsizio, Città decorata con medaglia di bronzo per il contributo di donne e uomini alla Resistenza, ospiti un convegno di stampo razzista e seminatore d’odio verso le persone di cittadinanza straniera".

Il Partito Democratico metropolitano si è già mobilitato e ha chiamato a raccolta la città di Milano con una contro-manifestazione in Piazza Duomo sabato 17 maggio. "Siamo pronti a mobilitarci anche a Busto Arsizio per dire no a chi vorrebbe riportare le lancette indietro di un secolo, ai tempi delle deportazioni su base etnica – conclude Pedotti –. Se sarà confermato, chiediamo sin da subito a tutte le cittadine e ai cittadini di manifestare uniti per difendere i valori della nostra democrazia contro ogni rigurgito d’odio dell’estrema destra europea". L’evento Remigration summit è organizzato per il 17 maggio. Busto Arsizio sarebbe indicata come località dove prendere alloggio per la presenza di alberghi e per la posizione favorevole per i trasporti.