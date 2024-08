Lorys Bellapianta muore a 20 anni: sbalzato da auto in corsa in Salento. L’ipotesi del gioco finito in tragedia

Busto Arsizio (Varese) – Dramma in Puglia, dove Lorys Bellapianta, un ragazzo di Busto Arsizio (Varese) di soli 20 anni, è morto questa notte in provincia di Brindisi, dove il giovane stava trascorrendo le vacanze, in compagnia di alcuni amici, tutti originari della Lombardia. La tragedia – stando alle prime informazioni – è avvenuta intorno alle 3.30 di notte a Torre Santa Sabina, nella marina di Carovigno. In base a una prima ricostruzione il ragazzo sarebbe stato sbalzato fuori da un'auto in corsa ed è deceduto nel violento impatto con l'asfalto.

Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri che indagano sulla morte del giovane Lorys, il ragazzo si trovava a bordo di una Opel Corsa con altri quattro coetanei. Lo sportello posteriore del mezzo si sarebbe aperto e da lì la tragedia. Il giovane avrebbe anche sbattuto contro un vaso di cemento. Gli altri ragazzi a bordo dell’auto non hanno riportato conseguenze. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto: non si esclude alcuna pista.

Tra le ipotesi quella dell’apertura improvvisa dovuta a uno sbalzo o alla chiusura non corretta dello sportello. Al vaglio anche l’ipotesi del gioco finito in tragedia. Spetterà ai carabinieri far luce sull’accaduto. La salma del ragazzo è a disposizione delle autorità giudiziaria presso la camera mortuaria del cimitero di Ostuni. La vettura è stata posta sotto sequestro. Gli amici del ventenne varesino stanno fornendo le testimonianze ai carabinieri, ai quali spetterà il compito di ricostruire la dinamica della tragedia.