Desenzano, muore improvvisamente a 24 anni mentre è in vacanza con la madre: nulla da fare per Silvia Coppolino

Brescia, 9 agosto 2024 – Non c’è stato nulla da fare per Silvia Coppolino, deceduta tragicamente a Igea Marina mentre era in vacanza con la madre. La ragazza aveva 24 anni ed era originaria di San Martino della Battaglia, dove viveva ed era conosciuta insieme alla famiglia. Mentre si trovava in vacanza in compagnia della madre, Silvia avrebbe accusato un malore, probabilmente un arresto cardiaco, e nonostante i tempestivi soccorsi e il ricovero in Terapia intensiva all'Ospedale Infermi di Rimini, non si è più ripresa. Gli accertamenti medico-legali hanno indicato che il decesso è avvenuto per cause naturali, ma si indaga su una possibile patologia preesistente.

I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo. Al diffondersi della notizia, i conoscenti e l’intera comunità sono rimasti senza parole per la sua prematura scomparsa; Silvia era ben voluta e conosciuta nel paese dove aveva lavorato come babysitter e animatrice d'infanzia.Nel dolore la madre Patrizia, il padre Marcello, la sorella maggiore Stefania, il fidanzato Michael e i molti amici che l’hanno ricordata con affetto.