Paolo Dal Pozzo morto nell’air show delle Frecce Tricolori, cordoglio a Varese

Cardano al Campo (Varese), 26 maggio 2024 – Profondo cordoglio nel varesotto per la tragica morte di Paolo Dal Pozzo,copilota dell’elisoccorso in Toscana. L’incidente è avvenuto all’Aquila, era in servizio per l’esibizione delle Frecce Tricolori, è stato investito da un’autocisterna. Tanti i messaggi di vicinanza ai familiari. Amici, conoscenti e colleghi sono sgomenti di fronte alla tragica scomparsa.

Doveva essere un giorno di festa all’Aquila, con la suggestiva esibizione delle Frecce Tricolori, ma il dramma della morte di Paolo Dal Pozzo ha portato alla cancellazione di tutti gli eventi dell’Airshow. La Pattuglia acrobatica nazionale ha comunque deciso, a sorpresa, stamattina di rendere omaggio alla sua memoria con un veloce sorvolo sulla città.

“Ringrazio l’Aeronautica e la pattuglia acrobatica per questo gesto di grande rispetto e vicinanza alla comunità aquilana, addolorata, al copilota e alla sua famiglia e al 118, colpita gravemente, ancora una volta. Il nostro pensiero va ai suoi affetti, gravemente colpiti, agli organizzatori della manifestazione che hanno dato prova di grande responsabilità”. Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che questa mattina, insieme al consigliere delegato alla valorizzazione dell’Aeroporto, Livio Vittorini, si è recato nella struttura di Preturo, per salutare e ringraziare i gestori e i militari dell’Aeronautica.