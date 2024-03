Pallanuoto, tensione in tribuna nel match tra Varese e Como. “Ma non c’è stata alcuna rissa”

Scontro verbale sì, fisico no. Nessuna rissa e, soprattutto, nessuna interruzione dell’incontro.

E’ quanto precisa Fabio Fabiano, presidente della Varese olona nuoto (Von), dopo i fatti accaduti sulle tribune nella partita contro il Como, valida per il campionato di serie C. “La partita non ha in nessun momento subito alcuna interruzione – sostiene Fabiano - e l’alterco intercorso è stato prontamente sedato prima che potesse sfociare in uno scontro fisico senza nessun intervento da parte delle forze dell'ordine”. Il presidente del sodalizio varesino conclude quindi che nella pallanuoto “a una grande fisicità in acqua corrisponde un grande calore del pubblico, ma dopo l’ultimo fischio, tutti amici come sempre”.

Resta il fatto che alla piscina comunale di Varese, come conferma lo stesso Fabiano, al temine della partita le forze dell’ordine sono intervenute. Fatto piuttosto inusuale, nella pallanuoto. I carabinieri sarebbero stati chiamati su richiesta dell’arbitro, che evidentemente non si sentiva tranquillo visto il clima che si respirava sugli spalti.