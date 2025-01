Ucciso in strada a Saronno, un arresto. I messaggi su un uomo in carcere in Slovenia e i sospetti: come si è arrivati al 40enne albanese

Saronno (Varese), 25 gennaio 2025 – Un 40enne albanese in carcere in Slovenia per altri fatti è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare poiché è ritenuto il responsabile dell'omicidio di un 46enne ucraino commesso il 27 ottobre in strada a Saronno, in provincia di Varese. I carabinieri della compagno di Saronno, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio, erano riusciti a identificare in poche ore l'autore che però aveva fatto perdere le proprie tracce.

I messaggi

Nel corso delle indagini e ricerche nel mese di dicembre gli investigatori dell'Arma hanno captato alcuni messaggi tra persone vicine al ricercato che parlavano di un arresto in Slovenia. Uno dei due interlocutori si poneva la domanda se l'arresto fosse riconducibile ai fatti avvenuti in Italia ricevendo risposta negativa e da lì il sospetto che stessero parlando del 40enne albanese.

La cooperazione

L'immediata attivazione dell'Interpol e di tutti gli organismi di cooperazione internazionale da parte dei carabinieri della Compagnia di Saronno ha consentito di accertare che effettivamente si trattava dello stesso uomo.

Gli spari mortali

Stando a quanto emerso dalla ricostruzione degli inquirenti pare che l’uomo si fosse recato armato dalla sua ex, senza trovarla. Successivamente, per una tragica casualità, avrebbe incrociato la vittima in strada a Saronno. Per futili motivi avrebbe iniziato una discussione degenerata con il ferimento mortale a colpi di pistola da parte dell'albanese.