Nuovo ospedale. La rivoluzione della viabilità

BUSTO ARSIZIOInevitabile una rivoluzione viabilistica nel rione di Beata Giuliana in funzione della realizzazione del futuro polo sanitario unico di Busto Arsizio - Gallarate, il “Grande ospedale della Malpensa“, questa la definizione del progetto. Nei giorni scorsi su proposta del sindaco Emanuele Antonelli è stato approvato dalla Giunta lo schema di convenzione tra Regione e Comune per la realizzazione delle opere di accessibilità al nuovo ospedale di Busto Arsizio - Gallarate con finanziamenti da Palazzo Lombardia pari a 7,4 milioni. In base alla convenzione, fa sapere l’Amministrazione bustese, "il Comune di Busto Arsizio realizzerà le seguenti opere infrastrutturali nel territorio comunale: riqualificazione S.S. 33 – Tratta A e tratta B, così come individuata nell’Accordo di programma; potenziamento della rotatoria di via Cascina dei Poveri; riqualificazione di via Sella; nuova rotatoria tra via Cascina dei Poveri e via Sella".

Interventi necessari a ridurre l’impatto del nuovo polo sanitario – in funzione dal 2031 – sulla viabilità, in un’area ogni giorno già densamente trafficata tra Busto Arsizio e Gallarate. Le novità viabilistiche in funzione del futuro ospedale riguardano anche Gallarate. Di recente la Giunta ha approvato lo schema di convenzione con la Regione per la realizzazione delle opere che saranno finanziate dalla Lombardia per 3,5 milioni. Gli interventi previsti riguardano la riqualificazione e il prolungamento di via Filzi; l’adeguamento del collegamento tra via dei Platani e via delle Querce; il potenziamento del tratto tra via Sicilia e via Calatafimi, il tratto in uscita su viale Milano fino al confine con Busto e un nuovo tratto di collegamento compreso nel progetto della nuova SS341. L’inizio dei lavori è previsto a maggio 2027, l’ultimazione a marzo 2029.

R.F.