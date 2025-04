Nubifragio nel Varesotto. Lavoro e conta dei danni. Fontana a Induno Olona: "Massimo impegno"

Ieri mattina la conta dei danni dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta su alcune parti del Varesotto, colpendo in particolare Bregazzana, frazione di Varese e Induno Olona, con caduta di alberi, allagamenti, smottamenti. Per i vigili del fuoco l’attività cominciata nella serata di mercoledì è continuata ininterrotta, in 24 ore 32 interventi. A Bregazzana via Pasetti si è trasformata in un fiume in piena, la scalinata della piazza diventata una cascata impetuosa, immagini che i residenti non dimenticheranno.

La frazione varesina è stata interessata anche da uno smottamento, il terreno franato ha bloccato la strada, ieri sono subito cominciati i lavori per ripristinare la viabilità. E sono stati momenti di paura quelli vissuti da una donna, bloccata nella sua auto, mentre il livello dell’acqua mercoledì si alzava in via Pasetti, a salvarla Nazzareno Minin, presidente dell’associazione “Amici di Bregazzana”. Ieri mattina il sindaco di Varese Davide Galimberti, accompagnato dall’assessore alla Polizia locale Raffaele Catalano e dai tecnici della Protezione Civile e dei Lavori Pubblici, ha effettuato un sopralluogo nella zona. La fascia più colpita è quella di Induno Olona, con l’esondazione dell’Olona, il primo edificio ad essere invaso dall’acqua dopo lo smottamento in prossimità delle Grotte di Valganna, sulla SS 233 riaperta a senso unico alternato, è stato lo stabilimento del gruppo Carlsberg che ha subito attivato le procedure di sicurezza. Il fiume d’acqua ha invaso l’area industriale, danni anche alla Lindt, allagati abitazioni, orti, parcheggi. Ieri mattina davanti agli occhi la pesante situazione con la drammatica conta dei danni mentre i residenti hanno cominciato a spalare il fango, nella zona hanno fatto visita il sindaco di Induno Olona, Giorgio Castelli, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

I vigili del fuoco e Protezione civile hanno lavorato per tutta la notte per svuotare dall’acqua e dal fango le abitazioni e i box. Fontana e Castelli hanno confermato "la massima attenzione da parte di tutti gli organismi preposti con l’obiettivo di tornare presto alla normalità". In quest’area si sono concentrati oltre 80 millimetri di pioggia in 6 ore. Ieri alle 6 del mattino vigili del fuoco all’opera anche lungo la strada che collega con il Sacro Monte per rimuovere un grosso albero abbattuto dal vento durante la notte. Nel finesettimana è previsto un miglioramento.