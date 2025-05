Non si fermò all’alt e investì un poliziotto. Patteggia 2 anni e 8 mesi

Lo scorso 13 gennaio aveva investito un poliziotto, non fermandosi all’alt. Il giovane, 22 anni, albanese, era stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Ieri al Tribunale di Varese ha patteggiato due anni e otto mesi di reclusione. La pena concordata con il pm Maria Claudia Contini è stata ratificata davanti al gup Marcello Buffa. Quel giorno gli agenti dell’Antidroga della Squadra mobile erano impegnati in un servizio di controllo e intimarono l’alt al giovane, sospettato di spacciare nella zona delle Bustecche e di far parte di un giro piuttosto ampio di spaccio. L’albanese, invece di fermarsi, accelerò investendo il poliziotto, che riportò gravi lesioni. In auto gli agenti trovarono 300 grammi di cocaina. I colleghi dell’agente ferito riuscirono a bloccarlo poco dopo e ad arrestarlo. Ieri ha patteggiato offrendo al poliziotto ferito, che si è costituito parte civile, un risarcimento simbolico di mille euro. Per ora resta in carcere, i difensori hanno chiesto i domiciliari. Ros.For.