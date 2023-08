Lutto cittadino a Marnate, oggi i funerali di Luca Re Sartù, morto al rientro dal Portogallo

Marnate, 17 agosto 2023 - Il paese di Marnate, in provincia di Varese, a lutto oggi, venerdì 18 agosto, per i funerali di Luca Re Sartù, il ragazzo di 24 anni morto lo scorso 11 agosto all'ospedale San Gerardo di Monza, dove era stato ricoverato per setticemia. Il giovane era appena rientrato dal Portogallo dove aveva partecipato alla Giornata mondiale della gioventù con il gruppo di giovani dell'oratorio San Luigi, dove era educatore.

In seguito all’autopsia di mercoledì le esequie sono state fissate per oggi alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Sant’Ilario frequentata dal giovane mentre in paese sono state esposte le bandiere a mezz’asta.

La salma è arrivata in chiesa alle 9.30 per consentire la celebrazione del rosario accolta dai genitori e dal fratello di Lucas. Quindi le esequie celebrate da don Luca Raimondi, vicario episcopale.

I genitori: “Donate agli ospedali”

Niente fiori ma donazioni agli ospedali che hanno tentato di salvare la vita a Luca Re Sartù, benché il giovane ormai fosse in setticemia. Lo hanno chiesto i familiari a parenti ed amici, ma anche membri delle istituzioni, che hanno affollato la chiesa per l’ultimo saluto al giovane.

Il batterio killer

Dall’autopsia risulta essere stato fatale un batterio che avrebbe causato una grave infezione, tanto che la febbre emersa già in Portogallo è continuata al ritorno in Italia, con le condizioni del ventiquattrenne che sono peggiorate rendendo necessario il ricovero prima in ospedale a Castellanza e poi il trasferimento a Monza, fino al tragico epilogo.

La sindaca Galli: “Lutto cittadino”

La sindaca Elisabetta Galli ha firmato un'ordinanza con cui proclama il lutto cittadino per i funerali "considerato che l'inatteso, tragico evento ha suscitato vasta eco e profonda emozione nella cittadinanza e ha determinato una commozione profonda ed estesa in tutti coloro che hanno partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù, superando i confini del territorio marnatese”.

Notizia in aggiornamento