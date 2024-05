Bambina di 9 anni molestata dal maestro nell’auto parcheggiata davanti al supermercato: arrestato 50enne

Somma Lombardo (Varese) – È stato arrestato in flagranza mentre molestava una bambina di 9 anni nel parcheggio di un supermercato di Somma Lombardo, a Varese. Ad aggravare la circostanza il fatto che lui sia un maestro di 50 anni e lei una alunna.

In seguito all'arresto, i servizi sociali sono intervenuti togliendo all'uomo la custodia delle due figlie minorenni, portate per sicurezza in una comunità protetta.

I carabinieri erano sul posto perché stavano da tempo monitorando l'uomo. La bimba molestata, infatti, aveva confidato ad alcune amiche le attenzioni fisiche che l'insegnante le riservava. A loro volta le bimbe hanno detto tutto alle altre insegnanti. Che hanno sporto denuncia facendo scattare la trappola per il maestro orco.