Marnate piange Matteo Scarabelli, l’allenatore di calcio morto nelle acque gelide del Toce alle Marmitte dei Giganti

Marnate (Varese) – Amava la montagna Matteo Scarabelli, 51 anni, vittima domenica di un tragico incidente alle Marmitte dei Giganti, in Valle Antigorio. Fatale per lui la caduta nelle acque gelide del Toce. Profondo il cordoglio a Marnate dove Scarabelli, originario di Rescaldina, risiedeva da tempo con la famiglia, la moglie e due figlie. Un dolore che tocca anche Castellanza, dove una delle figlie è allieva della scuola di danza e Gerenzano, dove il cinquantunenne allenava la Giovanile di calcio.

Per un gruppo di amici la gita domenicale in uno dei luoghi più belli della valle, meta di molti visitatori proprio per lo scenario suggestivo e unico creato dall’erosione delle rocce, è finita in tragedia. Scarabelli è scivolato nelle acque gelide del fiume, diventate una trappola mortale davanti agli occhi del gruppo. Salvo per miracolo il compagno d’escursione, pure lui di Marnate, a sua volta caduto in acqua per poi riuscire ad aggrapparsi a un tronco e venire recuperato in ipotermia dai soccorritori che l’hanno trasportato in ospedale a Domodossola. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, le indagini sono affidate al Sagf della Guardia di finanza di Domodossola. Il luogo già in passato è stato teatro di incidenti mortali.

“Una tragedia che lascia senza parole – dice il sindaco di Marnate, Marco Scazzosi – La nostra comunità è profondamente addolorata per la morte di Matteo che amava la natura, la montagna, lo sport. In questo momento come Amministrazione ci stringiamo alla famiglia, agli amici, a quanti gli hanno voluto bene”.

Tanti i messaggi di cordoglio sulle pagine social, tra questi quello della squadra di calcio che Scarabelli a Gerenzano allenava, l’ASD Gerenzanese: “Una notizia che ci squarcia il cuore di dolore, che non avremmo mai voluto dare, la morte del dirigente e viceallenatore dell’Under 19. Un abbraccio Matteo, per sempre nei nostri cuori”. Ancora da fissare i funerali.