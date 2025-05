Ucciso dalle acque gelide. Non è riuscito a riemergere

MARNATE (Varese)Ancora una tragedia in montagna, un’escursione che si è conclusa nel modo più drammatico: un cinquantenne, Matteo Scarabelli, di Marnate, ha perso la vita agli Orridi di Uriezzo, nel territorio di Premia in Valle Antigorio, dopo essere caduto nelle acque gelide del fiume Toce, in prossimità del ponte Maiesso. La vittima era in compagnia di un amico che è riuscita a salvarsi, nulla da fare invece per l’amico trascinato, dopo la caduta, dalla forte corrente del fiume verso valle. Il corpo è stato recuperato nel pomeriggio.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 13, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con elicottero e sommozzatori, il Soccorso alpino, la Guardia di finanza, il 118 e i carabinieri. La dinamica dell’incidente ieri era ancora in fase di ricostruzione da parte del Sagf della Guardia di finanza di Domodossola. Secondo i primi elementi raccolti, il varesino e l’amico facevano parte di un gruppo proveniente dal Varesotto, in gita alle “Marmitte dei giganti”, nei pressi del ponte di Maiesso, una passeggiata molto frequentata. Pare che al cinquantenne sia stata fatale una distrazione. L’uomo è scivolato nelle acque gelide di una delle pozze e non è più riuscito a guadagnare il modo per venirne fuori. Salvo per miracolo il compagno di escursione: caduta a sua volta in acqua, è riuscita a rimanere aggrappata alle rocce prima di essere trascinata via dalle acque sino a quando i soccorritori non l’hanno raggiunta. L’uomo è stata portata in ospedale in stato di ipotermia. La zona è nota per la bellezza paesaggistica, nella bella stagione arrivano molti visitatori per ammirare lo spettacolo particolare e suggestivo dell’erosione delle rocce e delle gole. Purtroppo ieri l’escursione si è conclusa con una tragedia. Già in passato la zona è stata teatro di incidenti anche mortali.

Due tragedie nell’arco di 24 ore: sabato a perdere la vita in territorio varesino Mauro Consolandi, speleologo di 73 anni, di Biella, scivolato nella Grotta Remeron a Comerio, nell’area del Campo dei Fiori. Ieri la tragedia in Valle Antigorio.

Rosella Formenti