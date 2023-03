Malpensa, stop all’accattonaggio in aeroporto: multati e allontanati in 26

Somma Lombardo (Varese) – A Malpensa scatta i blitz delle forze dell’ordine. Maxicontrollo di militari, carabinieri e polizia per identificare e allontanare persone senza fissa dimora, dedite all’abusivismo o all’accattonaggio molesto, presenti all’interno dell’aerostazione e nelle aree limitrofe, come gli autonoleggi, la stazione ferroviaria, i saloni delle partenze e degli arrivi e i parcheggi sotterranei. Alla fine sono state allontanate e multate ventisei persone, due delle quali denunciate anche per reato. Una ottantina i soggetti controllati dalle forze dell’ordine. I 26 multati sono dodici stranieri e quattordici cittadini italiani, di cui ben ventuno già noti per fatti illeciti. A queste persone è stata contestata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9 del Decreto Sicurezza Urbana e sono stati allontanati dallo scalo con la contestazione di formale ordine di allontanamento.

Per ogni soggetto sono stati analizzati poi i precedenti penali ed è stata verificata la regolarità a permanere sul territorio italiano. Una persona è stata indagata per possesso abusivo di oggetti atti ad offendere, mentre un’altra è stata denunciata perché inottemperante al provvedimento del foglio di via obbligatorio. L’attività si inquadra nel costante impegno svolto dalla polizia di stato, ufficio polizia di frontiera di Malpensa, con la collaborazione della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione della Questura e delle pattuglie del Dispositivo di Sicurezza Aeroportuale (carabinieri, Finanza ed Esercito nell’ambito dell’operazione "Strade Sicure") per garantire la sicurezza in ambito aeroportuale sia dei passeggeri sia dei dipendenti. Il tutto dopo il ripetersi degli episodi, l’ultimo dei quali aveva visto una addetta alle pulizie aggredita senza motivo da una senzatetto nell’aerostazione.

Nel 2022 sono stati emessi128 ordini di allontanamento e di divieto di accesso a specifiche aree urbane. In altri 16 casi l’allontanamento è stato contestato per comportamento molesto e ubriachezza, 22 infine i casi di fornitura abusiva di carrelli. Dieci provvedimenti per un precedente ordine di allontanamento disatteso. Sulla base della recidiva dei comportamenti illeciti, sono stati emessi 13i Fogli di via obbligatori dalla Questura. Per altre 13 infine è stato avviato il procedimento per il Foglio di via.