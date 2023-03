Paura a Malpensa Addetta alle pulizie aggredita da clochard

di Rosella Formenti

Aggredita da una senzatetto un’addetta alle pulizie in servizio a Malpensa è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Gallarate e poi dimessa con 7 giorni di prognosi. L’aggressione che riporta l’attenzione sulla necessità di maggiore sicurezza per i lavoratori aeroportuali che già in passato, basta ricordare alcuni episodi dello scorso anno, sono rimasti vittime di atteggiamenti violenti da parte di passeggeri impazienti e incivili, è stato denunciato con un comunicato dal sindacato Adl.

"La dipendente – si legge nella nota firmata da Carmelo Fotia, della segreteria provinciale di Adl - mentre svolgeva le pulizie nel bagno vicino all’ingresso 5 agli Arrivi, al Terminal 1 è stata avvicinata dalla senzatetto che abitualmente soggiorna nell’aerostazione, che senza nessun motivo, l’ha presa a calci e per i capelli e le ha sbattuto la testa contro il muro".

Sembrava che stesse litigando con una persona inesistente, in preda a un delirio.

Testimoni dell’aggressione alcuni passeggeri che spaventati si sono messi a gridare minacciando di chiamare la polizia. A quel punto la senzatetto ha smesso di colpire la lavoratrice che è stata subito soccorsa. Il sindacato sollecita interventi. Continua il comunicato: "Chi si reca al lavoro non deve correre il rischio di essere aggredito, picchiato e offeso".

Sempre Adl lamenta poi "un atteggiamento di indifferenza" da parte degli enti "nei confronti di queste persone emarginate", la cui presenza, sottolinea "crea stati di ansia, di panico e di insicurezza a tutti i dipendenti aeroportuali, convinti che, prima o poi, episodi simili possano ripetersi. Magari anche con conseguenze più gravi".

Da qui la richiesta di maggiore attenzione e di interventi per garantire condizioni di maggiore sicurezza per i lavoratori.

Il problema delle aggressioni era già emerso in passato quando erano stati denunciati comportamenti violenti da parte di alcuni passeggeri ed era stato affrontato dai sindacati ad un tavolo dedicato convocato in Prefettura.

Nei giorni scorsi è emerso di nuovo con l’aggressione ad un’addetta delle pulizie da parte di una senzatetto.