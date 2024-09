Con gli aerei di Malpensa sempre sulla testa. Golasecca va al Tar e in Procura: “Le nuove rotte vanno bocciate”

Malpensa (Varese), 25 settembre 2024 – Ricorso al Tar contro la sperimentazione delle nuove rotte di decollo avviata il 18 aprile scorso, situazione che ha causato pesanti disagi nelle frazioni sommesi di Coarezza e Maddalena, nel comune di Golasecca e nel comune di Varallo Pombia. Nei mesi scorsi ci sono stati incontri tra i Comitati del territorio proprio per approfondire la situazione e definire le azioni da promuovere a tutela dei cittadini. E il comune di Golasecca si prepara a presentare un ricorso al Tar, la motivazione è la mancata tutela di Golasecca, sotto il profilo ambientale, la salvaguardia della salute e la violazione di norme amministrative. C’è anche l’intenzione di promuovere una raccolta fondi per sostenere le spese delle azioni che saranno intraprese. Anche nella vicina Coarezza, frazione di Somma Lombardo, si annunciano da parte del Comitato Vivere Coarezza iniziative, la prima è in programma domani, giovedì 26 settembre, alle 20.45, alle ex scuole elementari, è un’assemblea pubblica per fare il punto sulla situazione, dopo una lunga estate di disagi causati dai sorvoli.

Silverio Colombo del comitato che si oppone alla sperimentazione delle nuove rotte

“Non possiamo più stare con le mani in mano – dice Silverio Colombo (nella foto), storico portavoce del comitato Vivere Coarezza –, la gente è stanca. La sperimentazione è da bocciare”. Il Comitato di Coarezza, fa sapere Colombo, ha deciso di presentare un esposto alla Procura di Busto Arsizio, “i nostri legali hanno preparato il documento, ne parleremo domani nell’assemblea pubblica, invitiamo i cittadini a intervenire per sottoscrivere l’esposto”. Nei giorni scorsi l’Unione dei Comitati dell’Alta Valle del Ticino che comprende i Comitati di Coarezza, Maddalena, Golasecca, Varallo Pombia e Lonate Pozzolo, ha sollecitato i sindaci dei 9 comuni del Cuv (consorzio urbanistico volontario) a convocare un’assemblea pubblica prima del 17 ottobre, perché in quella data si terrà la commissione aeroportuale che si dovrebbe esprimere sulla sperimentazione delle nuove rotte, fa se che si concluderà il 30 settembre.