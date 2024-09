Classifica migliori aeroporti d’Europa: Linate e Malpensa nelle retrovie

Malpensa (Varese) 18 settembre 2024 - Con la fine dell'estate e il ritorno di numerosi viaggiatori, l'esperienza di viaggio non si esaurisce solo nella destinazione finale. Gli aeroporti, sia di partenza che di arrivo, giocano un ruolo fondamentale nella percezione del viaggio stesso. Per supportare i viaggiatori nella pianificazione, Holidu (www.holidu.it), una delle principali piattaforme di prenotazione di case vacanza in Europa, ha analizzato i dati di Google Maps per stilare una classifica dei migliori aeroporti d'Europa del 2024

. Non ci sono notizie positive per gli aeroporti lombardi ed italiani in genere. Al primo posto della graduatoria c'è aeroporto’ di Istanbul con un punteggio di Google Maps di 4,4 per un numero di recensioni di oltre centomila visitatori. Lo scalo turco si classifica al primo posto in Europa, con un altissimo punteggio e recensioni positive che lodano l'efficienza, il comfort e i servizi offerti. Al secondo posto il Francisco de Sá Carneiro di Porto con un significativo miglioramento rispetto agli anni precedenti, grazie a un servizio sempre più apprezzato dai viaggiatori. Terza posizione per Atene. Il principale aeroporto greco continua a guadagnare consensi per l'alta qualità del servizio offerto, mantenendosi tra i migliori d'Europa.

Il primo degli aeroporti italiani in classifica è il Leonardo da Vinci-Fiumicino di Roma, giudicato il miglior scalo italiano nella classifica, lodato per la varietà di servizi e l'efficienza al 14esimo posto. Al 19esimo c'è l'aeroporto di Milano-Linate, apprezzato per la sua vicinanza al centro di Milano e per la praticità nei viaggi d'affari. Soltanto 48esimo Milano-Malpensa, principale hub internazionale di Milano, che viene comunque valutato positivamente, ma soffre di alcune criticità organizzative. Dietro di un posto quello di Orio al Serio (Bergamo), molto frequentato dai viaggiatori low-cost ed è apprezzato per i suoi collegamenti rapidi con Milano.