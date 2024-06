Luino, cadono da un’impalcatura alta sei metri: 49enne e 22enne feriti gravi

Due uomini di 49 e 22 anni sono rimasti gravemente feriti dopo essere caduti da un'impalcatura da un'altezza di sei metri a Villa Castiglioni, a Luino, in provincia di Varese. L'infortunio - fa sapere in una nota l'Azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia - è avvenuto intorno alle 14 di oggi. Il 49enne, che nella caduta ha riportato traumi a cranio e torace, è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza. Il 22enne è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Novara con traumi a torace e gambe. Sul luogo dell'incidente, oltre al 118, sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dell'Ats, competente per gli infortuni sul lavoro.