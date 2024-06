Chi è la vittima dell’esplosione a Brugherio: 25enne del Gambia travolto e ucciso da una fiammata

Brugherio (Monza Brianza), 11 Giugno 2024 - È un 25enne del Gambia l'operaio morto questa mattina dopo un'esplosione che si è verificata nell'azienda di vernici Mega Wilcknes in via Aristotele 22 a Brugherio. E' successo questa mattina poco prima delle 10. Sul posto sono intervenute le ambulanze e le auto mediche inviate da Areu Lombardia, ma al momento non risultano altre persone coinvolte. Sul luogo dell'esplosione anche i vigili del fuoco, che hanno già domato le fiamme.

I vigili del fuoco a lavoro nell'azienda di Brugherio teatro dell'esplosione mortale

Arrivati anche i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia tutela salute di Monza e Brianza. Secondo una prima ricostruzione del fatto, raccolta sentendo gli altri operai della ditta, nel capannone stavano lavorando con dei solventi e probabilmente l'aria si è saturata e c'è stata un'esplosione che ha provocato una fiammata e ha travolto il 25enne, residente a Lentate sul Seveso, e da tre anni assunto nella ditta di vernici di Brugherio.