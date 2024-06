Violenta esplosione in un’azienda di vernici a Brugherio: morto operaio di 25 anni

Brugherio (Monza e Brianza), 11 giugmo 2024 – Un uomo è morto nell’esplosione di un capannone avvenuta poco prima delle 10 di oggi, martedì 11 giugno 2024, a Brugherio in provincia di Monza e Brianza. La vittima è un operaio di 25 anni originario del Gambia. Sarebbe residente a Lentate sul Seveso, e impiegato nella ditta da 3 anni.

La colonna di fumo

Dal capannone industriale di Brugherio dove s è avvenuta l'esplosione, si è alzata una colonna di fumo visibile a distanza. La richiesta di soccorso al 112 è partita dai colleghi della vittima e dai residenti nella zona che hanno sentito il boato

L’azienda di vernici

La tragedia è avvenuta in un’azienda di vernici, la Mega Wilcknes, in via via Aristotele 22 in una zona industriale compresa tra la autostrada A4 Milano-Venezia e la barriera della tangenziale est. Dopo il fortissimo botto si è sviluppato un incendio. Al momento, secondo l’Areu, non risultano altre persone coinvolte nell’incidente. Sul posto, oltre i mezzi del 118, anche vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dell’Ats (Agenzia di Tutela della Salute). . Sul posto è accorso anche il sindaco di Brugherio, Roberto Assi.

Il capannone a Brugherio dove è avvenuta l'esplosione

Cosa è successo?

Secondo una prima ricostruzione del fatto, raccolta sentendo gli altri operai della ditta, nel capannone stavano lavorando con dei solventi e probabilmente l'aria si è saturata e c'è stata un'esplosione che ha provocato una fiammata e ha travolto il 25enne. La strada è stata chiusa al traffico.

I vigili del fuoco a Brugherio

Le indagini

Le indagini per ricostruire l'accaduto sono iniziate con le testimonianze degli altri operai che erano presenti al momento dell'incidente.

Articolo in aggiornamento