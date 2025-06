A Lonate Pozzolo la sanità alla portata di tutti: apre l’ambulatorio che garantisce medici di livello e cure più accessibili

Lonate Pozzolo (Varese), 1 giugno 2025 – Si amplia la rete dei servizi sanitari territoriali di Asst Valle Olona con l’apertura di un nuovo ambulatorio di chirurgia presso la Casa di Comunità di Lonate Pozzolo. Il servizio è gestito dall’équipe di medici dell’Unità Operativa di Chirurgia dell’Ospedale di Gallarate, nell’ambito di un sistema di cure più accessibile, integrato e di prossimità. L’ambulatorio è pensato per offrire valutazioni specialistiche chirurgiche, controlli post-operatori e prestazioni ambulatoriali con particolare attenzione ai pazienti cronici e fragili.

Integrazione ospedale-territorio

Si tratta di un passo importante verso un modello di medicina di iniziativa, che porta i professionisti sanitari più vicini ai bisogni della popolazione. Il nuovo ambulatorio è il risultato concreto di una integrazione tra ospedale e territorio, gli obiettivi sono ottimizzare i percorsi di cura, evitare accessi impropri al Pronto soccorso e garantire una continuità assistenziale efficace, soprattutto per i pazienti dimessi o già in carico. Il servizio è gestito da uno staff chirurgico con esperienza consolidata, che opererà in raccordo con i medici di Medicina Generale, gli Infermieri di famiglia e comunità e gli altri servizi territoriali, impostazione multidisciplinare che garantisce una presa in carico globale e personalizzata.

Chirurgia ambulatoriale

“Ulteriore esempio virtuoso di sinergia con il territorio che in futuro potrà tradursi in molteplici servizi di diagnosi e cura chirurgica per il cittadino”, spiega Francesco Roscio, direttore della Chirurgia generale di Gallarate, che annuncia: “Da settembre sarà anche uno spazio che ci permetterà di effettuare piccoli interventi di chirurgia ambulatoriale”.

Orari d’apertura

L’ambulatorio nella Casa di Comunità di Lonate Pozzolo è aperto tutti i giovedì dalle 14 alle 16. Il direttore socio sanitario John Tremamondo sottolinea: “Questo progetto rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di una sanità di prossimità. Portiamo competenze ospedaliere qualificate dove servono, per dare risposte concrete ai cittadini e rafforzare la fiducia nelle istituzioni sanitarie. Nelle prossime settimane, l’offerta sarà ulteriormente ampliata”.