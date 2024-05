Un anno fa il naufragio davanti a Lisanza: sul lago Maggiore la cerimonia in ricordo delle quattro vittime

Sesto Calende (Varese) – A un anno dal naufragio dell’imbarcazione "Good...uria", sorpresa il 28 maggio dello scorso anno dalla furia di un improvviso e violento temporale, nel tratto di lago Maggiore davanti a Lisanza, in serata a Sesto Calende alle 19 si è svolta in presenza del sindaco Giovanni Buzzi e del parroco don Luciano Andriolo, una breve cerimonia in ricordo delle quattro vittime della tragedia: Tiziana Barnobi di 53 anni e Claudio Alonzi, di 60, funzionari dell'intelligence italiana, Shimoni Erez 54 anni, ex agente del Mossad israeliano e Anja Bozhkova 50 anni, residente a Sesto Calende e moglie dello skipper Claudio Carminati, unico indagato per la tragedia.

Il ricordo è stato rivolto anche ai sopravvissuti e un pensiero riconoscente da parte del sindaco “ai soccorritori, alle forze dell'ordine e alle persone comuni che erano sul lago quella sera del 28 maggio scorso e che non hanno esitato, mettendo a rischio la loro stessa incolumità, a prestare soccorso, salvando così numerose vite”. Quindi il momento di preghiera con il parroco, al termine il gesto simbolico del sindaco che ha affidato alle acque del lago una corona di fiori in memoria delle vittime.