Le uscite scolastiche sacrificio per passione

La gita scolastica è lavoro per un insegnante. Lo sottolinea con un post Clelia Cosenza sul profilo Fb della maestra della scuola di Cazzago Brabbia Domenica Russo. Parole che fanno riflettere, ha scritto "Le uscite scolastiche costituiscono un impegno non indifferente, molto più delle giornate in classe, una grande responsabilità, dall’inizio alla fine del viaggio. Lo si fa perché ci si crede, per passione, per condividere momenti dí formazione e anche di gioia con gli alunni. Per i viaggi d’istruzione non esiste né straordinario né indennità di accompagnamento. È solo la passione per il proprio lavoro e per gli alunni a spingere gli insegnanti. Si parli dunque per cortesia correttamente di morte sul lavoro, per rispetto della maestra Domenica".