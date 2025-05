I falsi tecnici da truffatori a rapinatori. Hanno aggredito coppia di anziani

Da truffa a rapina, vittime due anziani, marito e moglie, residenti a Marnate. Sull’episodio, accaduto l’altro giorno, indagano i carabinieri di Saronno che stanno acquisendo tutti gli elementi utili a ricostruire i movimenti dei malviventi. Dunque l’altro giorno due uomini si sono presentati come tecnici alla porta di casa della coppia, c’era solo la moglie, la scusa quella di controlli urgenti per presunte fughe di gas. Nel frattempo è rientrato il marito. A quel punto i malviventi hanno messo in atto il loro piano riuscendo a guadagnarsi la fiducia degli anziani. Secondo il racconto fatto ai carabinieri dalle vittime, i falsi tecnici avrebbero spruzzato uno spray dal forte odore, simulando una fuga di gas, sostanza che ha un po’ confuso l’anziana coppia tanto che il marito è stato convinto ad aprire la cassaforte e a riporre il contenuto all’interno del freezer.

La moglie però a causa della sostanza inalata ha cominciato ad avere difficoltà respiratorie, a quel punto i malviventi hanno aperto le finestre per arieggiare l’ambiente, anche il marito allora si è ripreso dallo stordimento accorgendosi di quello che stava accadendo ed ha colpito uno dei malviventi con un bastone. I due falsi tecnici hanno reagito con violenza spintonando la coppia poi sono fuggiti con il bottino.

I due anziani, feriti e sotto shock, sono riusciti a contattare i figli, quindi sono stati trasportati al Pronto soccorso per le cure necessarie, mentre i carabinieri hanno subito avviato le indagini per cercare di risalire all’identità dei due truffatori violenti che potrebbero colpire in altre zone.

R.F.