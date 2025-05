Abbonamenti speciali bus a prezzi stracciati: truffa social

Un abbonamento per utilizzare i trasporti a Varese e dintorni a soli 2 euro per 6 mesi. È quanto propone un annuncio sponsorizzato che nelle scorse ore è apparso nelle bacheche di alcuni utenti Facebook residenti in provincia di Varese. Peccato che non ci sia nulla di vero: si tratta di un tentativo di truffa per spingere chi utilizza il social network a cliccare su link pericolosi. Il testo del post, pubblicato da una pagina fake chiamata "Trasporto pubblico a Varese", cerca di trarre in inganno chi legge spiegando che la promozione è legata al 45° anniversario di Autolinee Varesine, con 1000 tessere in edizione limitata a disposizione a prezzo stracciato. Ma dall’azienda di trasporti che gestisce le linee urbane ed extraurbane degli autobus è arrivata subito una secca smentita.

"Qualche truffatore – si legge sulla pagina Facebook (quella autentica) di Autolinee Varesine – ha creato una fantomatica pagina “Trasporto pubblico a Varese” che offre abbonamenti e biglietti gratis, cliccando ovviamente su alcuni link. Non c’è nulla di vero. Non cliccate nella maniera più assoluta su quei link e ricordatevi che l’unica pagina ufficiale del trasporto pubblico a Varese è questa da cui vi scriviamo". Autolinee Varesine ha provveduto a segnalare a Facebook la pagina fake per la rimozione ed è pronta a tutelarsi nelle sedi più opportune. La scorsa settimana un meccanismo analogo di truffa era stato tentato a Gallarate.

L.C.