Incidente a Marmirolo, auto si schianta contro un albero e si ribalta in un fosso: morto 29enne, grave una donna

Marmirolo (Mantova) – Ha perso il controllo della sua auto, schiantandosi contro un albero e finendo per ribaltarsi in un fossato.

E' così che un ragazzo di 29 anni, Andrea Gola ha perso la vita ieri sera – lunedì 9 giugno – a Marmirolo, comune del Mantovano. Il giovane, residente nel Veronese, era a bordo della sua Ford Kugain compagnia di una donna di 53 anni e stava percorrendo la strada Trentino quando, per cause non ancora del tutto chiarite, ha perso il controllo del veicolo schiantandosi prima contro un albero, per poi ribaltarsi e terminare la corsa in un fossato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Areu 118: il giovane è stato sottoposto a manovre di rianimazione, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La donna che era con lui è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Brescia, le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della sezione radiomobile di Mantova, per i rilievi del caso. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.