Salgono in tre sulla moto e si schiantano a Saronno: tre ragazzini portati d’urgenza in ospedale

Tre ragazzini di 13, 15 e 17 anni sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Saronno, in provincia di Varese. Tutti e tre sono stati portati d’urgenza in ospedale in codice giallo.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 3.30 di notte in via Varese, non lontano dal centro. Sul posto sono intervenute tre ambulanze coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza e hanno trasportato i tre minorenni negli ospedali di Legnano, Desio e Garbagnate Milanese.

La dinamica dell’incidente non è chiara, ma sul posto stanno effettuando i rilievi i carabinieri della compagnia di Saronno. Non si escludono responsabilità.